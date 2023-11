Terni, lascia la casa senza pagare l'affitto e dentro c'è un ostensorio rubato

TERNI - Aveva preso una casa in affitto in centro ma non ha mai pagato il proprietario.

Ha lasciato in anticipo l'abitazione ma per la fretta ha dimenticato alcuni effetti personali e pure un ostensorio che sarebbe stato rubato in una chiesa.

Protagonista un 29enne romano con diversi precedenti che è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile.

L’ostensorio, che non risulta tra le opere d’arte trafugate in città, potrebbe essere però il provento di un furto in danno di strutture religiose ubicate anche fuori regione. Per questo, in attesa degli esiti delle indagini, è stato messo sotto sequestro. Per il 29enne, che risulta ancora irreperibile, è invece scattata la denuncia.