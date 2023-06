Terni ruba oggetti sacri in chiesa e prova a rivenderli al compro oro: denunciato 29enne

TERNI - Ha rubato un calice da messa e altri contenitori in metallo, un incensatore e accessori sacri per i servizi liturgici. Dopo il furto messo a segno nella chiesa di Larviano il giovane ha sistemato gli oggetti sacri in una busta di plastica e poi ha tentato di venderli a un compro oro della città.

All’uscita dal negozio però il 29enne ternano, noto come tossicodipendente e con una lunga serie di precedenti, è stato notato dal capo di gabinetto della questura, che si è insospettito. Nonostante fosse libero dal servizio l’ha fermato e gli ha chiesto chiarimenti su quel materiale da messa.

Nel frattempo ha chiamato la volante.

La pattuglia, giunta sul posto in pochi minuti, ha verificato che il contenuto della voluminosa di plastica busta era composto da tutti oggetti sacri. A quel punto il giovane ternano ha ammesso ai poliziotti di aver rubato quegli oggetti poco prima in una chiesetta nella zona di Miranda. E ha precisato che poi era andato nel negozio di compro oro per chiedere a chi avesse potuto tentare di venderli, senza però ricevere indicazioni utili.

Gli agenti della squadra volante hanno svolto indagini mirate, e hanno accertato che il furto era effettivamente stato commesso nella chiesa di San Pasquale, in località Larviano, che fa parte della parrocchia della SS. Trinità e Santa Maria della Pace. Per il 29enne è scattata la denuncia per furto pluriaggravato.

La refurtiva, dopo il dissequestro disposto dalla procura ternana, è stata tutta restituita al parroco.