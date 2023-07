Terni e la Ternana salutano Riccardo Costantini, scomparso a 43 anni, custode di campi e parchi

L'associazione Terni col cuore, legata alla Ternana calcio, sul suo sito pubblica questa foto. La foto di Riccardo Costantini. Se ne è andato, per sempre, a soli 43 anni, stroncato da una breve ma grave malattia. E' spirato all'ospedale Santa Maria di Terni, dove era stato ricoverato. Era legato all'associazione proprio perché la stessa lo aveva assunto per l'apertura e la chiusura dei parchi cittadini presi in cura da Terni col Cuore in base a un accordo stipulato con il Comune di Terni. Costantini si occupava anche dei campi di calcio, in particolare quelli del Sabotino dove si svolge l'attività della squadre giovanili della Ternana calcio. Era, naturalmente, tifosissimo delle Fere. Per questo, la sua prematura scomparsa ha lasciato nel dolore l'intera tifoseria rossoverde. Nella sua nota, Terni col cuore, anche a nome del suo presidenet Paolo Tagliavento (attuale amministatore unico anche della Ternana calcio) porge le condoglianze alla famiglia di Riccardo Costantini. Attraverso i social media, tanti messaggi anche da parte di tanti tifosi ternani e da parte di tante persone che lo conoscevano personalmente. Anche il vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, attraverso i social, esprime in un post il cordoglio suo e quello dell'amministrazione comunale ternana. I funerali, lunedì 24 luglio 2023, nella Cappella dell'ospedale Santa Maria di Terni.