Mercoledì 19 Luglio 2023, 10:15

L'arrivo in serata, dopo che la squadra veniva dalla prima seduta pomeridiana a Cascia. Nella sede del ritiro della Ternana, in albergo, ecco la visita del futuro presidente, Nicola Guida,per incontrare giocatori e tecnici di persona. E' arrivato poco prima delle ore 22, ha trascorso una parte della serata cenando con squadra e staff, per poi ripartire per Roma. Una serata per far capire al gruppo che la nuova società, in attesa del closing, sta lavorando. Una boccata d'aria, per un ambiente fino ad ora con l'incertezza di non sapere ancora cosa potrà accadere da qui a pochi giorni. L'allenatore Cristiano Lucarelli, con Guida, aveva avuto già un promo approccio in occasione della chiamata per affidargli di nuovo la prima squadra, dal quale era rimasto soddisfatto: «Una persona educata, pacata e precisa». Il tecnico livornese, però, ha anche le spalle larghe avendo già vissuto altre situazioni di transizione societaria. «Ci sono già passato un paio di volte - racconta - in situazioni di questo tipo, con cambi di società in corsa. Quando ero al Catania e anche quando ero al Messina, dove i cambi furono due nello stesso anno. Non mi spaventa, questa cosa. So che probabilmente ho tanto da perdere e poco da guadagnare». Inevitabile, però, che del passaggio di proprietà se ne parli pure tra i calciatori. Loro, però, pensano prima di tutto ad allenarsi, in attesa di novità. «Un po' di ansia - confessa Marco Capuano - c'è. Perché quando ci sono questi passaggi, a noi non fanno sapere niente. Ma abbiamo un contratto, siamo professionisti e dobbiamo lavorare seriamente giorno per giorno. Anche nell'incertezza, si deve lavorare bene. Noi siamo pronti». Anche Davide Agazzi conferma che per i calciatori è stato difficile, prima di partire per il ritiro, avere notizie concrete su quanto stesse succedendo. «Noi siamo qui, siamo stati convocati e dobbiamo fare il nostro lavoro e allenarci seriamente. Perché lavorare subito bene contribuisce a farci trovare pronti, qualunque cosa succeda». Un gruppo che, comunque vada, ne esce rivoluzionato. «Sono già andati via alcuni - commenta Agazzi - tra i fine prestito e chi è stato ceduto. Ma siamo a inizio ritiro. Ci sarà tempo, per sistemare le cose. Vediamo cosa faranno». Intanto, per alcuni è tempo di saluti. Antonio Palumbo va al Modena e saluta via social Terni e la Ternana. In sintesi: «Finisce un periodo lunghissimo della mia vita. Ero arrivato da ragazzino per inseguire un sogno e me ne vado per lo stesso motivo. Terni è casa. Perciò è una decisione dura e difficile, ma è il momento». Ringrazia i compagni, i tifosi, i magazzinieri, i fisioterapisti, l'ex presidente Stefamo Bandecchi e il direttore sportivo Luca Leone. E basta. Tempo di saluti anche per Marino Defendi, l'ex capitano. La Ternana calcio, in una nota ufficiale, lo ringrazia per i tanti anni passati in rossoverde, Lui, sui social, scrive una lunga e profonda lettera di saluti alla Ternana, alla città e ai tofosi. Dicendosi anche «molto rammaricato e dispiaciuto, anche in virtù delle parole spese sul mio futuro ancora qui, con questi colori, ma che purtroppo non si concretizzeranno».