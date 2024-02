Terni, imprenditore gravissimo dopo l'agguato in azienda: fermato un 47enne cubano

TERNI - E' in carcere con l'accusa di tentato omicidio il 47enne di origini cubane che venerdì sera ha aggredito a colpi di roncola Luca Bruschini, che con il padre gestisce l'azienda Tecnicolor di Maratta.

L'imprendittore 40enne, colpito più volte alla testa nel piazzale dell'azienda, è in ospedale in condizioni gravissime.

Ad aggredirlo alle spalle Osiel Mancha Pereira, che ha lavorato nell'azienda di via Natta fino a qualche giorno fa, e che un'ora dopo l'agguato si è presentato in caserma per consegnarsi ai carabinieri.

L'uomo, incensurato, dopo un lungo interrogatorio, è in stato di fermo e lunedì mattina in carcere ci sarà l'udienza id convalida.

Non è ancora stata trovata l'arma, le cui ricerche hanno impegnato per tutta la notte i carabinieri di Terni.