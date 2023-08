Terni film festival, l'anteprima estiva è con Moni Ovadia e Lucrezia Proietti a Villalago

TERNI - E' dedicata alla violenza di genere, l’anteprima del Terni Film Festival 2023, in programma domenica 3 settembre nella suggestiva cornice di Villalago di Piediluco, con inizio alle ore 19,30. Un recital, “La ragazza dagli occhi d’oro” con Moni Ovadia e Lucrezia Proietti, tratto dalla novella di Honoré de Balzac. Lo spettacolo, organizzato dall’associazione Mirabil Eco, ha vinto il bando Progetti Speciali 2023 del Dipartimento dello spettacolo, affrontando il tema della violenza contro le donne. Il racconto, che ha dato il titolo al progetto, è un breve romanzo di Balzac che descrive la società parigina dei primi anni dell’Ottocento, in cui corruzione, depravazione, disinteresse verso la spiritualità del vivere conducono a fenomeni discriminatori, abietti e di conseguenza violenti, tanto che una grande storia d'amore e di passione è letta come la più banale delle atrocità. L’anteprima estiva a Villalago del Terni Film Festival - di cui Lucrezia Proietti (pianista e direttore artistico del Piediluco Festival) e Moni Ovadia sono a capo dal 2022 – ha reso l'edizione 2023 del festival organizzato dall’associazione Mirabil Eco, ancora più speciale: nel programma anche due momenti di confronto con Maria Grazia Calandrone, candidata al Premio Strega, e con Moni Ovadia. L’anteprima estiva a Villalago del Terni Film Festival - di cui Proietti e Ovadia sono a capo dal 2022 – è una tradizione avviata lo scorso anno nel segno della collaborazione tra Istess e Piediluco festival. Dopo il conserto spettacolo, una degustazione dei prodotti del territorio.