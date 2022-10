Ariccia red carpet ai Castelli Romani, parata di vip a Palazzo Chigi per il Film Festival Internazionale

Ariccia red carpet ai Castelli Romani, ieri sera con parata di vip del mondo del cinema e dello spettacolo a Palazzo Chigi per la serata finale e premiazione della sesta edizione del Film Festival Internazionale. Tra i premiati le registe Sasha Carlesi, Janet De Nardis, Elisa Faccioni, i registi Angelo Longoni e Cristian Marazziti. Molti anche gli attori presenti che hanno ricevuto il premio, alla carriera per Ricky Tognazzi e Maria Rosaria Omaggio, altri riconoscimenti sono andati a Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Aida Yespica, che è stata la madrina della manifestazione, Alessia Fabiani, Andrea Concato, Carlo Fenizi, Massimiliano Buzzanca, Gigi Miseferi e Mario Zamma, comici degli storici spettacoli al Salone Margherita di Roma. Sono intervenuti anche il king dei paparazzi Rino Barillari, che è stato il presidente di giuria del Festival, sul palco anche le attrici Eleonora Ivone, Cosetta Turco, Yassmin Pucci e Roberta Giarrusso. La serata si è conclusa con una cena a base di piatti tipici delle fraschette del posto sempre all'interno delle sale del Palazzo dimora dei chigi, a fare da padrone di casa il sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli. Il Castelli Romani Film Festival Internazionale è stato ideato da Marco Di Stefano ed è organizzato dalla fondazione "Punto e Virgola" presieduta dalla giornalista Fiammetta Fiammeri, con la direzione artistica di Antonio Flamini, mentre l'organizzazione e la comunicazione sono state curate da Manuel Di Stefano e Fabrizio Pacifici, la serata è stata presentata in sala maestra di Palazzo Chigi dalla showgirl Emanuela Tittocchia. Foto Luciano Sciurba