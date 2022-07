Terni, Egiziano ai domiciliari sfascia casa e taglia il braccialetto elettronico: Arrestato dai carabinieri

TERNI - Sottoposto ai domiciliari col braccialetto elettronico si è ubriacato, ha tagliato il dispositivo di controllo gettando la consolle dalla finestra e ha danneggiato parte dell'arredamento.

Protagonista un 22enne egiziano, che dopo aver creato il caos si era allontanato da casa per andare in centro dove, in preda ai funi dell'alcol, ha sferrato calci contro alcune auto in sosta.

Soccorso dai sanitari del 118, per le condizioni psicofisiche alterate, è stato medicato al pronto soccorso e poi, dopo essere stato dimesso, è stato riaccompagnato presso il domicilio per una nuova sottoposizione alla misura domiciliare.

I coinquilini l'hanno denunciato chiedendo che non restasse agli arresti domiciliari presso l'abitazione.

L’uomo a quel punto è stato arrestato per evasione e detenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.

Nella giornata di ieri il tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere a Sabbione.