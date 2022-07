Venerdì 8 Luglio 2022, 09:37

MONTECASTRILLI - L’episodio violento più recente è la rissa esplosa venerdì notte tra decine di giovani nel parcheggio della discoteca di Montecastrilli. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che convinto il questore, Bruno Failla, a firmare la sospensione della licenza per sette gorni.

Il provvedimento di chiusura temporanea del locale, chiesto dal comando dei carabinieri del posto, è stato notificato ieri mattina e adottato per “l’nnegabile il pericolo non solo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per l’incolumità dei giovani frequentatori, con un aumento dell’allarme sociale e di situazioni di disturbo della quiete pubblica e che compromettono anche la viabilità stradale.

Nel cuore della notte di venerdì, giorno di apertura della discoteca, alle tre e mezza erano volati calci e pugni tra un folto gruppo di ragazzi, tra cui alcuni minorenni, che avevano iniziato a discutere all’interno del locale. Nel parapiglia, qualcuno aveva lanciato una bottiglia di vetro e uno dei presenti era rimasto ferito al volto. Per riportare l’ordine in un luogo che per gli investigatori dell’arma è “diventato punto di riferimento anche per persone pericolose” dovettero intervenire i carabinieri di Montecastrilli, Amelia e Montecchio.

Il primo episodio contestato risale al 3 giugno, la sera dell’inaugurazione della discoteca, quando un giovane fu trovato semi-incosciente all’ingresso del locale e fu trasportato d’urgenza al pronto soccorso del “Santa Maria”.

Quella sera la divisione amministrativa aveva riscontrato tre violazioni, oltre ad aver verificato carenze sulla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La settimana dopo un furto ai danni di un giovane avventore che ballava e una rapina ai danni di un ragazzo all’ingresso del locale. Con i carabinieri di Montecastrilli, che avevano identificato e denunciato gli autori dei reati.

Il 24 giugno un tafferuglio nel parcheggio, che ha coinvolto anche un minorenne che aveva in tasca un coltello ed era stato denunciato. Venerdì scorso la maxi rissa fuori dal locale e il ferimento di un giovane al volto. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, che quella notte hanno identificato decine di presenti.

“La sospensione della licenza, necessaria per impedire, all’origine il verificarsi di avvenimenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico, vuole produrre un effetto dissuasivo sui soggetti pericolosi, privati in questo modo di un luogo di aggregazione”.