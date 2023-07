Terni. Dopo due rinvii sabato c'è la festa delle acque con la sfilata delle barche e i fuochi

Rimandata per ben due volte la “Festa delle Acque” si terrà sabato e domenica prossimi sul lago di Piediluco, spegnendo anche qualche polemica. Tutto è pronto per la sfilata delle barche addobbate e illuminate nella serata del prefestivo alle 22.00, subito dopo c’è l’appuntamento con i fuochi pirotecnici sulle acque. Quattro sono le barche che sfileranno ricalcando i temi tradizionali che tanto successo hanno avuto in passato: la fauna ittica, il lago e l’ambiente, temi cari non soltanto ai residenti ma anche ai turisti che per l’occasione si portano nella frazione fin dalla mattina presto per far ritorno in città a notte inoltrata. Oltre le barche tradizionali sfileranno anche quelle preparate dalle associazioni e dai circoli. In attesa della sera, in mattinata (ore 8 presso il Colle) si salirà in cima alla madonna dell’Eco lungo un sentiero che porta fino alla sommità del monte Caperno. Sarà festa anche per i bambini con “Zeus il gatto magico”per colorare, ballare e cantate tutti insieme. Il luogo è come sempre il Baraonda (ore 10.30) mentre i ragazzi della “Casa del giovane” nella piazzetta “Caio” esporranno i lavori artigianali realizzati dai centri diurni dedicati alla salute mentale. Domenica 16, invece, alle 17, presso la spiaggia Velino “Il miglio di birra” correndo e bevendo birra, mentre al centro nautico, alle 19, il tiro alla fune.

Dalle 19 alla mezzanotte spettacolo teatrante lungo le vie del paese. Da non perdere la mostra di Bruno Petrollini con uno spaccato del vecchio paese e le caratteristiche barche in legno che sul lago non ci sono più. Il presidente della Proloco Francesco Fioretti: «Malgrado il maltempo ci ha costretto a rimandare la festa per ben due volte, siamo soddisfatti di quello che i ragazzi sono riusciti a fare per consentire di mettere in acqua le barche illuminate. Per l’anno prossimo si annunciano novità sulla festa delle acque – continua- che dovrebbe diventare più aperta ai grandi temi dell’ambiente pur rimanendo nella tradizione. Tutto questo- conclude- anche in considerazione del “Forum delle Acque tenutosi a Villalago che ha riscosso un gran successo e gettato le basi per un centro ambientale nazionale».