Terni. A Piediluco la Festa delle Acque entra nel vivo ma pesa l'incoglita maltempo per la sfilata delle barche e i fuochi

La Festa delle Acque entra nel vivo con tutta una serie di manifestazioni su quella che è la ricorrenza del Solstizio d’estate. Il 1 di luglio alle 22.30 sfileranno le barche addobbate e illuminate. Saranno quattro barche grandi, quasi simili a quelle che si realizzavano una volta e altrettante costruite spontaneamente da enti e associazioni ed anche i fuochi pirotecnici sul lago sono assicurati «grazie all’impegno di Prefettura e Questura – sostiene Francesco Fioretti presidente dell Proloco di Piediluco - che fino in ultimo è stato in ansia per le autorizzazioni. Perché – sostiene- per via di leggi nazionali diventa sempre più difficile assicurare i fuochi artificiali nelle manifestazioni». L’appuntamento per i fuochi è dopo il passaggio delle barche illuminate. Ma attenzione, in caso di cattivo tempo la sfilata delle barche e i fuochi pirotecnici verranno rimandati alla settimana prossima. Da venerdì 30 a domenica 2 luglio, dalle 17 mercatino e bancarelle artigianali (terrazza Miralago); esposizione a Villalago dei migliori disegni e video del concorso organizzato dalla “Rete globale dell’Unesco” dei musei dell’acqua. Tutti i giorni si possono ammirare i vicoli e i balconi fioriti protagonisti del tradizionale concorso che si svolge tutti gli anni. Per le immagini della memoria: stampe, cartoline e foto storiche di Piediluco a cura di Bruno Petrollini oltre a visite gratuite alla vista promosse dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (terrazza Miralago).

Il 29 dalle 13.30 alle 20 “Karaoke organizzato dal gruppo “Ottava Nota” presso i giardini don Mario Baciarelli; alle 22.30 “Giullarata Infuocata” spettacolo di fuoco a cura della compagnia “De Lo Grifone” in piazza Bonanni. Per il 30 “Piediluco Bike Nigth” e cena in battello con giro sul lago. Per chi ama la bici, invece, escursione in mountain bike con il giro del lago e zone panoramiche adatto anche ai meno allenati. La quota d’iscrizione è di 25 euro compresa la cena in battello. La sera alle 22.00 spettacolo di danza sportiva sopra la terrazza Miralago. Il primo luglio si sale la montagna che porta alla madonna dell’Eco con partenza da Piediluco con il battello e break snack presso il bar- ristorante “L’Amaca dell’Eco”. Dalle 10 alle 12, laboratorio creativo con il “Gatto Zeus” con canti, balli e colori, aperto ai bambini dai 5 ai 10 anni (Baraonda Caffè). Alle 18.30 Yoga con l’istruttrice Flaminia Coranelli presso il Centro nautico; alle 19.30 nelle vie del Borgo preparazione dell’antica ricetta dei carbonaretti, seguito da “Murales per Piediluco”, di sera sulla terrazza Miralago alle 21 spettacolo teatrale.