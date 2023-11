Terni, all'auditorium Gazzoli concerto dedicato al pianoforte di Chopin

Domenica 12 novembre alle 17.30 all’auditorium Gazzoli di Terni un nuovo appuntamento con la stagione concertistica dell’Associazione culturale Araba Fenice.

Gianluca Luisi, pianista, eseguirà insieme all’orchestra dei “Talenti d’Arte” il concerto n.2 Op.21 di Chopin, sotto la direzione di Emanuele Stracchi.

Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale, uno dei migliori pianisti italiani ; i suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo ed in tutte le sale prestigiose dove si è esibito.

Ha effettuato 28 registrazioni discografiche per varie etichette, tra cui Centaur Records, la Naxos, Dabringhaus und Grimm Mdg, Aevea Classic, Arts e recentemente sono usciti nel mercato discografico un doppio Cd Decca con l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Bach (BWV 1060-1065), un disco live con i preludi di Chopin op.28 per Onclassical ed un cd dedicato ai compositori cinesi per Naxos. La sua incisione del Clavicembalo ben Temperato di Bach ha ricevuto 6 stelle su 6 dalla rivista Piano News in Germania e l’American Recorde Guide l’ha citata come riferimento assoluto insieme a quella storica di Edwin Fischer.

Nel corso del concerto di domenica sarà eseguito in prima assoluta una nuova composizione del direttore e compositore Emanuele Stracchi dal titolo “ChopOUT” per Orchestra d’archi.Il programma prevede anche l’esecuzione della Sinfonia per Archi n.10 in si minore di Felix Mendelssohn.