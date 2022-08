Terni, 7 agosto 2022: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 9 alle 20 Mariani e Conti (notturno, Comunale 1).

Narni: Carducci.

Amelia: via delle Rimembranze.

Orvieto: Frisoni, in appoggio Sant'Andrea.

Stroncone per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Piediluco per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

APPROFONDIMENTI PRESENTAZIONE A TERNI Mapi Danna: "Come il mio libro sull'amore mi ha portato... LIBRI "I giovani possono salvare il clima", anche il ternano... EVENTI D'ESTATE Calvi dell'Umbria e il suo festival, un mese di agosto tra...

Giove per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Casteltodino per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Carducci (Narni), notturno Genovesi (Otricoli) reperibili per Calvi e Otricoli.

Montegabbione per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Castelviscardo (Gianfermo) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Morre per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Elvis (ore 20.45). Jurassic world – Il dominio (ore 20). Lightyear – La vera storia di Buzz (ore 19). Porco rosso (ore 19.15, 21.40). Shark bait – Paura in mare aperto (ore 22.15). Sposa in rosso (ore 19.20, 22). Thor: Love and thunder (ore 19.30, 20.30, 21.30, 22.30). Top gun - Maverick (ore 19.10, 21.15).

EVENTI

Baravai: PLZ (ore 22).

Carsulae - Teatro per ragazzi: Dante in Carsulae (ore 17,30).

Cascata Marmore - Archeologia industriale e vernacolo: “Bamboccioni”, Associazione teatrale IperCaso (ore 21).

Calvi dell'Umbria – Ivi Festival: Mostra Marco Marciani (Teatro monastero fino al 14 agosto).

Lugnano in Teverina: Palio dell'Assunta

Baschi: Festival internazionale dei diritti umani (ultimo giorno).

Allerona - Festival Stella d'oro: Lettura anumata per bambini (ore 21,15).

Guardea: Sagra degli gnocchi (fino al 14 agosto)

Porano: “Teatri... amo” (ore 21, ultimo giorno).

Otricoli: Vinotricolando (ultimo giorno).

Attigliano: Festa S.Lorenzo Martire (fino al 10 luglio).

Quadrelli: Sagra della rana fritta (fino al 15 agosto).

Monteleone di Orvieto: Sagra degli umbricelli (fino al 16 agosto)

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle 8,30 alle 22.30.

Rilascio acqua: dalle 10 alle 19 e dalle 21 alle 22.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Altre notizie: www.ilmessaggero.it/umbria

Pagina Facebook: Il Messaggero Terni

Qualcosa non va in città? Dillo al Messaggero. Scrivi a terni@ilmessaggero.it, oppure telefona (0744/58041) dalle ore 16 alle 20.