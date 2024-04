Terni: farmacie di turno, cinema, eventi e numeri utili. Cosa accade in città martedì 30 aprile

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Lana e Nadalini (notturno Comunale 1).

Narni: Comunale.

Amelia: via delle Rimembranze.

Orvieto: Zanchi.

Collescipoli per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Marmore per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Penna in Teverina per Alviano, Attigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Acquasparta per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Montegabbione per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Allerona (Bonaduce) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Morre per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Civil war (ore 16.30, 21).

Gloria! (ore 18.45). Back to black (ore 16.30, 21). Luca (ore 16.30, 18.30, 20.30). Challengers (ore 18.45, 21). La moglie del presidente (ore 16.30, 18.45, 21). Confidenza (ore 16.30, 18.45, 21). Cattiverie a domicilio (ore 16.30, 18.45, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Challengers (ore 16, 17.50, 21, 23.05). Back to black (ore 20.20, 22.40). Civil war (ore 21.35, 23.35). Kung fu Panda 4 (ore 16, 18.25, 21.55). Confidenza (ore 17.15, 19.55, 22.20). Spy X family - Code: white (ore 16.25, 17.15, 20). Ghostbusters - Minaccia glaciale (ore 16.50, 18.50, 20.50, 23.15). Cattiverie a domicilio (ore 19.20). Godzilla e Kong: Il nuovo impero (ore 16.35). Luca (ore 16.20). Omen - L'origine del presagio (ore 20.35, 23.25). Un mondo a parte (ore 19.35).

EVENTI

Cantamaggio 2024: Sfilata dei carri allegorici (dalle ore 21,30).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: parco aperto dalle ore 10 alle 18.

Rilascio acqua: dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 19,30.

