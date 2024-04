Breda: «Sarà una Ternana arrabbiata»

Sarà una Ternana arrabbiata, quella che arriva alla partita con il Modena al Liberati. L'allenatore Roberto Breda la definisce così. Una Ternana pronta a far dimenticare il finale di Genova con la pesante sconfitta con la Sampdoria. Che poi, è solo il finale, ad essere mancato. Lo ricorda lo stesso Breda: «A volte sono solo alcuni particolari, a fare la differenza. Per 80 minuti avevamo fatto la partita che dovevamo fare, poi abbiamo gettato tutto in 10 minuti. Con il gruppo, abbiamo fatto un'analisi completa». In una settimana di allenamenti sempre chiusi, probabilmente per provare nuove cose. «Quello che ho provato, ovviamente, me lo tengo per me», dice Breda. Ma precisa pure che non avrebbe considerato un cambio modulo a gara in corso, con difesa a quattro o Gaston Pereiro dietro due punte. «Passare a quattro - spiega - vorrebbe dire cambiare tutto. E farlo in corso, è ancora più difficile. Qualche volta, però, durante le partite, ci siamo messi pure in quel modo. Ogni partita può richiedere anche interpretazioni diverse». Non nega, però, che qualcosa può comunque cambiare rispetto a Genova, più che altro nei singoli. «Può essere», si limita a dire laconicamente.

La difesa è il reparto più indiziato per dei cambi. Qui, si stanno valutando diverse possibilità. La pedina ferma è Capuano in mezzo. Per i due braccetti, possibile impiego di Lucchesi e Dalle Mura, con uno dei due a piede invertito. Può giocare sul centro destra (dove manca Sgarbi) sia l'uno che l'altro. Ma il tecnico può anche optare per la scelta a sorpresa di Boloca, come non si può escludere la riconferma di Sørensen nonostante gli errori del Ferraris. Breda spiega, infatti: «Non parlerei di errori suoi. Se si prende gol, non sbaglia mai uno, ma sbagliano in più di uno. Non cerco colpevoli, né capri espiatori. Abbiamo lavorato su diverse soluzioni e ognuna può essere applicabile». A centrocampo De Boer è favorito per affiancare Amatucci e Luperini. Ma la sorpresa è che c'è anche Pyyhtiä, grazie a un recupero record dall'infortunio muscolare di Genova. «E' tornato ad allenarsi con gli altri e sta bene», conferma Breda.

Non c'è, invece, Viviani. Lui ha ancora qualche fastidio fisico, ma l'allenatore è esplicito su un aspetto che lo riguarda: «In mezzo, ci sono già gerarchie già definite e sto cercando di dare continuità ad alcune situazione».

Tornando sulla partita con la Samp, Breda fa anche autocritica: «Abbiamo individuato due aspetti sui quali lavorare. Uno è tenere sempre alta l'intensità e mi ci metto in mezzo pure io che avrei potuto gestire meglio i cambi. L'altro è una migliore gestione dell'impatto emotivo con alcuni episodi. Oggi ci aspetta il Modena, squadra con dei valori. Ha come noi la necessità di fare punti. Dobbiamo essere più bravi, più intensi e più determinati».

probabile formazione

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Lucchesi. Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni; Gaston Pereiro, Raimondo. Allenatore: Breda.