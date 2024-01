Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:21

In bilico. Tra un rinnovo con la Ternana che non arriva e la Cremonese pronta a fargli un'offerta importante. Ci aspettavano Salim Diakite, come uomo mercato della Ternana alla riapertura delle liste. Invece, è Cesar Falletti. Il capitano. Ma quella fascia potrebbe indossarla ancora per poco. Il suo futuro appare lontano da Terni e la cosa potrebbe avvenire presto, con la Ternana pronta a chiudere per Gaston Pereiro (uruguaiano pure lui) e anche per Ziga Repas. Al momento, ciò che è stato proposto una volta a Falletti per andare ancora avanti insieme, non ha trovato l'accordo di entrambe le parti. Si sarebbe trattato di un nuovo contratto pluriennale, come proposta da parte di via della Bardesca. Ma adesso c'è la Cremonese pronta a tentare l'uruguaiano con un contratto sempre su più anni, ma rilanciando ulteriormente nelle cifre. Si parla di qualcosa come 300 mila euro da qui a giugno, più 600 mila per i successivi due o tre anni. La Ternana cerca già ora un altro trequartista sul mercato e potrebbe essere vicina alla fumata bianca per un nuovo arrivo. In queste ore, infatti, il telefono del direttore sportivo Stefano Capozucca pare sia in continua attività proprio per trovare un calciatore che abbia caratteristiche simili a quelle di Falletti. Quest'ultimo, intanto, era con gli altri alla ripresa degli allenamenti all'antistadio Taddei, dove il solo volto nuovo era quello del difensore Gabriele Boloca aggregato in prova, dove non c'era Andrea Favilli che si sta curando il problema muscolare e dove non erano presenti Fredrik Sørensen in permesso per la nascita del suo bambino, Iulius Marginean che non ha trovato il volo per tornare dalla Romania e Marco Capuano a letto con la febbre. Un Falletti apparso sereno. Si è anche fermato a firmare degli autografi ad alcuni tifosi, alla fine di un allenamento seguito anche dal presidente Nicola Guida e da Capozucca. La Ternana, per quanto disposta a lasciar andare Falletti a fronte di offerte importanti (per il giocatore e anche per le casse della società), deve prima coprirsi le spalle. Dunque, la sua cessione avverrebbe solo dopo aver trovato sul mercato un altro trequartista. Vicino un accordo per l'approdo in rossoverde di Gaston Pereiro, del Cagliari. Un ostacolo può essere l'ingaggio alto, ma anche su questo sono possibili degli accordi con la società di provenienza. Si insiste sempre per lo sloveno Ziga Repas, conteso alla Reggiana. Meno facili, invece, altre piste che potrebbero essere gradite a Capozucca. Intanto quella di Eddie Salcedo dell'Inter, al rientro dal prestito in Spagna. Su di lui, infatti, si è portato il Lecco. Complicata anche la strada per il talento romanista Riccardo Pagano. Si muove qualcosa anche per la fascia sinistra, dove Franco Carboni sarebbe pronto a dire di sì alla Ternana. Arriverebbe via Inter e libererebbe la possibile cessione di Niccolò Corrado, seguito sempre da Modena e Brescia. L'Inter è pronta a esercitare su di lui il diritto di recompera, ma un'eventuale operazione di questo tipo porterebbe soldi nelle casse della Ternana.