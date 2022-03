Tennis. Al via a Orvieto le pre-qualificazioni per gli Internazionali d'Italia del Foro Italico di Roma

La lunga strada per gli Internazionali Bnl d'Italia di Roma 2022 inizia da Orvieto con una grande conferma per il tennis orvietano. Anche quest’anno, infatti, gli Internazionali d’Italia del Foro Italico partiranno dalla città del tufo. La Fit – Federazione Italiana Tennis ha conferito al Tc.Open (che si avvarrà della collaborazione del Tennis ’90 e dei suoi terreni di gioco, con un montepremi di 20.700 euro) l’organizzazione delle pre-qualificazioni che permetteranno ai vincitori di andare a Roma a giocarsi le proprie chances per arrivare al tabellone principale, e chissà anche a poter sfidare i nomi forti del tennis mondiale come Nadal, Sinner, Berrettini tra gli uomini e Williams, Barthy Halep tra le donne.

Quando nel 2017 il club biancorosso accettò la sfida di questa importante manifestazione nessuno avrebbe mai pensato che poi questa sarebbe diventata tappa fissa nel calendario, facendo di Orvieto uno dei primi 5 tornei italiani (nel 2020 ben 408 furono i partecipanti da 19 regioni italiane). Oltre a questo straordinario evento, inoltre, Tc.Open ha confermato nel calendario nazionale, nonostante il difficile momento, l’organizzazione di ben 10 tornei open, tutti con montepremi.

«E’ un orgoglio per la nostra città – afferma la sindaca Roberta Tardani - poter tornare ad ospitare da oggi al 27 marzo il Torneo Open Bnl che darà ai vincitori la chiave per partecipare alle pre-qualificazioni della manifestazione tennistica più prestigiosa del nostro Paese e tra le più importanti a livello internazionale. Un torneo ormai consolidato che però quest’anno assume anche un significato diverso perché torna dopo un anno di stop dovuto alle limitazioni dell’emergenza sanitaria e ci fa riassaporare un altro piccolo pezzo di normalità che pensavamo perduta. Una manifestazione che è a pieno titolo pure tra gli appuntamenti sportivi più importanti del calendario eventi della nostra città, formulo quindi un caloroso benvenuto accompagnato da un grande in bocca al lupo alle tenniste e ai tennisti che saranno impegnati nel torneo con l’auspicio che Orvieto possa rappresentare un meraviglioso trampolino di lancio verso luminose carriere sportive».

Sul fronte campionati, nel frattempo, Tc.Open per il quarto anno giocherà nel campionato nazionale di serie B ed è notizia di questi giorni l’ingaggio di due forti professionisti francesi, Jules Okala n.6 al mondo Itf e 480 Atp (2.1 in Italia) e Ronan Joncour (nella foto) 860 Atp (best ranking 470 prima del Covid e 2.3 in Italia). Due fuoriclasse mai visti giocare in una squadra orvietana che saranno la punta di diamante di un roster che avrà tra le sue fila anche Del Federico (2.3 e 1.750 Atp), il nuovo arrivato Censini (2.4), Simone Spaccini (2.6), Samuele Grilli (3.1), il giovanissimo Leonardo Freddi (3.4) ed il capitano Daniele Mazzi.