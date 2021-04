Tashi e Yeshi si sono detti sì a Ferentillo e resteranno a vivere in Valnerina, «Bella come il Tibet»

Si sono detti sì a Ferentillo. Tashi e Yeshi, i due giovani tibetani che si erano promessi amore eterno sotto il cielo stellato della Valnerina la scorsa estate, la notte di San Lorenzo, resteranno a vivere a Macenano. Dopo la cerimonia in abiti tipici del loro Paese d’origine, i tradizionali “Chupa”, hanno dichiarato pubblicamente di voler restare nella casa di papà Franco, incastonata tra le montagne ed il cielo. Una finestra sulla Valnerina a cui non intendono rinunciare nonostante abbiano un appartamento tutto per loro, a Terni. «E’ qui, dove le montagne ci osservano e ci proteggono, che vogliamo restare – cercano di argomentare i neosposi – e soprattutto dove c’è papà Franco». Per loro unirsi in matrimonio non significa allontanarsi da propri genitori: «Gli anziani sono il patrimonio della famiglia» – dicono. Tashi, classe 1992, era stato adottato all’età di 18 anni da Franco Cascanelli, di Ferentillo, che riesce a portarlo in Italia nel 2011 e a farlo studiare. I suoi genitori naturali avevano attraversato l’Himalaya a piedi, impiegando due lunghissimi mesi, per sfuggire alle persecuzioni religiose. Franco prima lo cresce a distanza, lo va a trovare 35 volte in dieci anni, e poi gli fa scoprire il Tibet in Valnerina. Tashi incontra Yeshi, quattro anni più giovane di lui, quasi per caso, arrivata a Siena per studiare la lingua e la letteratura italiana nel 2019. Si innamorano l’uno dell’altra e tutti e due della verde Umbria, dove progettano il loro futuro.

APPROFONDIMENTI TERNI Dal Tibet alla Valnerina, l'incredibile vita di due giovani... UMBRIA Terni, Tashi e Yeshi, i tibetani che hanno scelto la Valnerina:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA