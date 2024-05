Martedì 7 Maggio 2024, 09:02

PERUGIA - Perugia si prepara a quattro giorni di grandi eventi sportivi, una nuova importante spinta al settore del turismo che arriva dopo i dati positivi registrati nei ponti del 25 aprile e del primo maggio. In programma c’è di tutto: Coppa della Perugina, Giro d’Italia con la cronometro Foligno-Perugia, Grifonissima e una grande due giorni di judo al PalaBarton. Eventi, quelli che ruotano attorno all’assessorato comunale allo sport, che porteranno tante persone in città anche da fuori regione, con un risvolto importante per le strutture ricettive. «Si sta movimentando una sensibilità forte per Perugia, per portare anche ad un miglioramento dell’offerta di eventi che ci sono anche a livello nazionale, molto importante per noi imprenditori dell’accoglienza». Lo dice Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria. Tracciando un quadro, spiega che i numeri delle presenze sono stati «molto positivi» per il ponte del 25 aprile: «C’è stata una occupazione molto alta, sull’85 per cento, con permanenza media di 2 giorni». Il ponte dell’1 maggio ha visto dati un po’ minori «perché è capitato in mezzo alla settimana». Questo ha portato i turisti a fermarsi una sola notte, con l’occupazione attorno al 60-70 per cento. «Ha beneficiato il turismo mordi e fuggi, con presenze da Toscana, Marche e Lazio». Nel complesso comunque la città sta vivendo «un momento importante» avviato con la «forte spinta» iniziata con il Festival del Giornalismo. Riguardo i prossimi eventi, sottolinea l’importanza del nome della città alla ribalta, come in occasione del Giro d’Italia (10 maggio), nonostante gli stravolgimenti che comporta.

GLI EVENTI

Sarà la Coppa della Perugina l’evento più lungo. In programma dal 9 al 12, porterà auto storiche e relativi equipaggi in giro per il Perugino nell’anno della 35esima rievocazione storica della Coppa della Perugina, evento nato 100 anni fa. Il programma messo a punto dal Camep (presidente Ugo Amodeo), prevede eventi, sfilate e tappe storiche con protagoniste un centinaio di auto storiche prodotte fino al 1930. Sabato e domenica il cuore degli eventi più cittadini con la sfilata pomeridiana (ore 18) e notturna in corso Vannucci. L’ultimo giorno, la rievocazione vera e propria, dalle 9,30.

La cronometro Perugia-Foligno in programma venerdì 10 colorerà di rosa la città. La carovana come noto farà il suo ingresso nel territorio comunale da Collestrada, per raggiungere piazza IV Novembre attraverso Ponte San Giovanni e Casaglia. Un’occasione, quella del Giro, per rilanciare l’immagine di Perugia a livello internazionale. Dal sapore internazionale sarà anche la grande due giorni di judo in programma al PalaBarton, dove tra l’11 e il 12 ci saranno oltre 1000 atleti per il campionato italiano assoluto A2, il campionato Fisdir – Fijilkam e il terzo criterium giovanissimi Giaverina. Riflettori puntati anche sulla stracittadina del podismo, la Grifonissima, che si terrà il 12 in formato extra large. La 43esima edizione prevede al mattino la gara competitiva (10,5 chilometri) e la passeggiata popolare da 3,5. Ma l’evento, presentato ieri nella sede di Avanti Tutta alla presenza dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, del presidente di Avanti Tutta Federico Cenci, del presidente del Coni Domenico Ignozza, dello storico Organizzatore Gianluca Pisello e di Alessandro Sorci (Atletica Perugia e Fidal provinciale), proseguirà nel pomeriggio. Al Santa Giuliana, dove è fissato il traguardo, ci saranno gare di atletica per 500 giovani e un contest per dj emergenti. Cresce dunque la stracittadina del podismo, che richiamerà non meno di 3mila persone sule strade del capoluogo.