Perugia, la demolizione all'ex Palazzetti stringe via Adriatica: una corsia fino a metà giugno

PERUGIA - Fino al 15 giugno circolazione a corsia unica in via Adriatica, a Ponte San Giovanni, dove è definitivamente partita la demolizione di parte dell’area ex Palazzetti, in abbandono da anni. L’intervento è entrato nel vivo in questi giorni, dopo la giornata inaugurale di metà marzo. Il complesso, già acquisito dall'Ater, diventerà entro febbraio 2026 un’area della città con un volto nuovo. Nel dettaglio è prevista la demolizione di due dei quattro edifici, passando da 72mila e 35mila metri cubi, considerando che negli altri saranno eliminati due piani. Nell’ottica di una rigenerazione non solo di edilizia ma anche sociale, saranno realizzati servizi, come strutture educative, una piazza, un asilo, un parco della musica. La revisione degli spazi, permetterà di ricavare 42 appartamenti. Un intervento complesso, finanziato con il Pinqua (circa 12 milioni), che dallo scorso 29 aprile ha richiesto il restringimento della strada antistante il complesso. «Ci scusiamo per il disagio», recita un grosso cartello lungo la via, finita nei giorni scorsi al centro del dibattito in consiglio comunale. Ha incassato l’ok la proposta di valutare il ripristino del doppio senso di circolazione all’altezza dello svincolo autostradale. Un modo, è stato sottolineato in consiglio «per alleggerire il volume di traffico che insiste su via Manzoni, dirottandone una considerevole quota lungo il tratto via Atalanta/via della Scuola» soprattutto nelle ore di punta.