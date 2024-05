Gubbio, parcheggio dell'ex seminario a San Martino: area sistemata con 110 posti auto in più

GUBBIO - Finalmente è diventato un parcheggio sistemato e attrezzato dopo lunghi passati a vedere quel piazzale trasformato puntualmente in una palude a ogni minima pioggia e sopraffatto dalla polvere specialmente sotto la calura estiva. L’area dell’ex seminario a San Martino dispone adesso di 110 posti auto in più, con una pavimentazione in calcestruzzo drenante. Questi nuovi posti compensano, peraltro, i parcheggi perduti a causa dei lavori e le prospettive di piazza Quaranta Martiri dove non si può più lasciare la propria auto in una grossa parte attorno ai giardini. Per il momento il parcheggio è gratuito, poi si vedrà dopo il voto che cosa decideranno il nuovo sindaco e la nuova amministrazione comunale.

Le pressioni sono state insistenti per sistemare quella parte abbandonata dell’ex seminario con un investimento di un milione e 100mila euro attraverso fondi provenienti dalle risorse per le Aree Interne e dal bilancio del Comune. All’inaugurazione, con tanto di nastro tricolore, erano presenti il sindaco Filippo Mario Stirati, gli assessori Valerio Piergentili ai Lavori Pubblici, Rita Cecchetti al Patrimonio e Giovanna Uccellani al Commercio.

Il cronoprogramma dei lavori è coinciso con l’ultimo scorcio del secondo mandato di Stirati, con i lavori iniziati lo scorso 6 novembre ed eseguiti dalla ditta Fatabbi di Valfabbrica.

L’intervento era atteso da anni soprattutto per risolvere il grave problema degli allagamenti in quell’area sterrata dove comunque venivano lasciate le auto, talvolta ritrovate sommerse di acqua e fango. A più riprese l'ironia eugubina era sfociata nel definire quel piazzale degradato come una piscina o un laghetto.

A breve partirà un intervento di rinforzo e ripulitura delle mura civiche adiacenti. Il parcheggio è stato realizzato allo stesso livello di quello esistente e sono stati riqualificati tutti gli accessi pedonali che congiungono l’area alla parte sopraelevata. I lavori hanno previsto anche la piantumazione di nuove alberature, per garantire la presenza di ombra in alcune parti dei posti auto. L’intervento ha infine consentito la definitiva regimentazione delle acque e della rete fognaria.