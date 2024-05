Jennie Kim al Met Gala 2024: la stella del K-Pop al Metropolitan Museum

, icona del K-pop e amata star globale, arriva al Met Gala 2024 , tenutosi il 6 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York. Quest'anno, l'evento celebra il tema "Bellezze Addormentate: Il Risveglio della Moda", ispirato all'ultima mostra dell'Istituto del Costume. Jennie cattura gli sguardi con il suo stile unico, dimostrando ancora una volta perché è considerata una delle figure più influenti nel mondo della moda. Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5)