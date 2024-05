Lunedì 6 Maggio 2024, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 17:58

FERENTILLO - Erano impegnati in un'escursione sul Monte Aspra ma a un certo punto non riuscivano più a tornare a valle.

I due escursionisti hanno dato l'allarme e le squadre del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, grazie alla geolocalizzazione dei due camminatori, sono riusciti a metterli in salvo.

Si trovavano a Casali Caporiti, un’area boschiva impervia nel Comune di Ferentillo.

Una volta rifocillati dai tecnici del Sasu sono stati riaccompagnati a valle fino alle loro auto.

L'intervento svolto alle sette di domenica sera è stato il quarto di una lunga serie, che ha impegnato le squadre del Sasu tra sabato e domenica.

La prima richiesta di soccorso era giunta nel pomeriggio di sabato per una persona che era scivolata lungo il sentiero di Francesco nel tratto che da Monteluco di Spoleto scende in Valnerina.

Sul posto due squadre del soccorso allpino, il personale del 118 e l’elisoccorso della Regione Umbria Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Sasu. Una volta stabilizzato e prestate le prime cure, il paziente è stato trasportato con la barella fino all’elisoccorso, che ha provveduto a trasferirlo all’ospedale di Perugia. Presenti anche i vigili del fuoco.

Nelle stesse ore un altro intervento di soccorso da effettuare nello stesso sentiero, dove due escursionisti, sfiniti, non riuscivano a tornare al luogo dove avevano parcheggiato le loro auto.

Nel pomeriggio di domenica, prima dell'intervento a Ferentillo, il soccorso alpino era intervenuto per una persona che si era infortunata ad un arto mentre stava scalando la falesia della Balza Tagliata nel Comune di Cerreto di Spoleto. Il paziente è stato preso in carico dal 118 in quanto nel frattempo era riuscito a raggiungere in autonomia il parcheggio.