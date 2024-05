Ecco le frecce rossoverdi, l'Aeroclub Terni: «Così abbiamo omaggiato le Fere»

La Ternana ha appena fatto gol contro il Catanzaro in una partita importante in chiave salvezza e, sopra allo stadio Liberati, ecco passare tre aerei con una scia rossa e verde. Come le frecce tricolori, ma senza il bianco. «Chiamiamole Freccette rossoverdi», commenta sorridendo il medico cardiologo Massimo Piccioni, dirigente della società come collaboratore del presidente Nicola Guida. Lui è stato il "gancio" di questa iniziativa, nata in seno all'Aeroclub Terni che ha sorpreso i seimila tifosi alla partita.

I tre aerei fanno parte di una nuova formazione, nata da poco. «Siamo il Thyrus flying team - spiega il maestro di volo Luigi Faiella, capo formazione - e ci siamo costituiti quest'anno. L'idea è esibirci in momenti particolari legati alla città, feste e ricorrenze. Intanto, abbiamo cominciato con un omaggio alla Ternana. Grazie anche al dottor Piccioni, che ha il brevetto di volo ed è stato mio allievo». Lo stesso Piccioni, ternano ma da tanti anni in servizio al policlinico Gemelli di Roma, conferma: «Sì, sono un associato dell'Aeroclub Terni. Lì, oltre a dilettarmi nella passione per il volo, ho avuto modo di trasmettere agli altri pure quella per le Fere. E così, parlando tra noi, abbiamo pensato a un'iniziativa per omaggiare la Ternana durante la partita, anche per incoraggiare la squadra». La pattuglia è formata da tre ultraleggeri Tecnam P92. Oltre al capo formazione Faiella, i piloti degli altri due mezzi sono Francesco Bernardini (gregario 2) e Fabio Peppucci (gregario 3). «Parlando con il dottor Piccioni - prosegue il maestro di volo - è venuta fuori questa idea. Lui mi ha anche portato a vedere qualche partita della Ternana. Abbiamo organizzato questa cosa a titolo gratuito, dopo aver fatto le prove nei giorni precedenti, chiesto e ottenuto le dovute autorizzazioni e anche avvisato la Lega calcio».

La coincidenza ha voluto che il passaggio sopra allo stadio avvenisse pochi minuti dopo il gol di Filippo Distefano. «Siamo decollati dall'aviosuperficie Alvaro Leonardi un po' prima - racconta Faiella - e mentre ci alzavano in volo la Ternana segnava». Chissà che la stessa cosa non si ripeta anche in prossime partite. «Siamo felici che la cosa sia stata apprezzata - commenta il presidente dell'Aeroclub Terni Gianfranco Giacomin - e speriamo davvero di riproporla.

Quando abbiamo parlato con il dottor Piccioni e lui ci ha chiesto se fosse possibile organizzare la cosa, ci è subito piaciuta».