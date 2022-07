Lunedì 11 Luglio 2022, 07:30

PERUGIA Non una prima volta, per Steve McCurry in Umbria è un grande ritorno. Da qualche giorno Perugia, ma non solo, è tornata ad essere la scenografia perfetta per alcuni scatti del fotografo statunitense della Magnum photos, tra le più importanti agenzie fotografiche del mondo, e che ha spaziato con i suoi reportage in più generi: dalla street photography, a quella di guerra, passando per quella urbana, come il celebre ritratto della “Ragazza afgana”. In questi giorni, tra le location per alcuni scatti in concomitanza con Umbria Jazz, la Rocca Paolina. Così mentre sabato il fotografo, come raccontano i bene informati, ha scattato lontano da occhi indiscreti, ieri mattina, invece, ha lavorato indisturbato sotto lo sguardo incuriosito di turisti e passanti in via dei Sellari, ovvero quella via a pochi passi dal Grande Nero di Burri e che dalla Rocca Paolina porta poi in viale Indipendenza. Ad essere ritratti mentre si esibiscono in un concerto è la band swing “Accordi Disaccordi” che proprio ad Umbria Jazz si è fatta le ossa. Secondo qualche indiscrezione, Perugia sarebbe solo l’ultima delle tante tappe che in questi giorni McCurry avrebbe percorso. Ieri, infatti, era stato avvistato al tramonto sul Trasimeno e venerdì all’Arena Santa Giuliana al concerto di Joss Stone. Poi tornerà in Umbria nel 2023 forse proprio per presentare una mostra. Infatti, la presenza del fotografo nell’acropoli potrebbe essere, infatti, legato al progetto di promozione turistica della Regione e che nasce dallo speciale legame tra il reporter e l’Umbria. Tra le attività che saranno messe in atto un concorso fotografico presieduto da lui stesso, la realizzazione di un servizio fotografico inedito (e potrebbe essere questo il caso). Sì, perché la risonanza che il territorio potrebbe avere grazie agli scatti di una delle voci più rappresentative della fotografia contemporanea, potrebbe fare davvero la differenza per la prossima stagione turistica. Già in passato, nel 2014, l’obiettivo di McCurry ha raccontato l’esperienza di viaggio in Umbria con la mostra Sensational Umbria di foto provenienti dal suo archivio personale ed esposte all’ex ospedale Fatebenefratelli e il museo civico di palazzo della Penna. Ora, come ieri, avrebbe attraversato la regione on the road (si parla di circa due settimane di lavoro) alla ricerca di paesaggi sensazionali, scorsi emozionanti, volti e feste.