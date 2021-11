Afghanistan, Sharbat Gula in salvo in Italia: è la «bimba dagli occhi verdi» della foto simbolo di McCurry

La «bambina dagli occhi verdi» è in Italia. Sharbat Gula, la bimba afghana della foto scattata nel 1985 da Steve Mc Curry (finita sulla copertina di National Geographic Magazine), è giunta a Roma. La donna, grazie a quello scatto, «acquisì notorietà planetaria, sino a simboleggiare le vicissitudini e i conflitti della fase storica che l'Afghanistan e il suo popolo stavano attraversando».

Lo rende noto Palazzo Chigi sottolineando che la presidenza del consiglio «ne ha propiziato e organizzato il trasferimento in Italia, nel più ampio contesto del programma di evacuazione dei cittadini afghani e del piano del Governo per la loro accoglienza e integrazione». L'azione italiana, ricorda Palazzo Chigi, risponde «alle sollecitazioni di quanti nella società civile e in particolare fra le organizzazioni no profit attive in Afghanistan hanno raccolto, dopo gli eventi dello scorso agosto, l'appello di Sharbat Gula a essere aiutata a lasciare il proprio Paese».