Scherma, la nazionale di sciabola femminile in ritiro a Cascia

Domenica 3 Ottobre 2021, 10:09

PERUGIA - Si radunerà da domani (lunedì 4) e fino all’8 ottobre la Nazionale italiana di sciabola femminile agli ordini del nuovo responsabile d’arma Luigi Tarantino. Sede del ritiro sarà Cascia, dove 19 sciabolatrici azzurre lavoreranno per la prima volta con il neo commissario tecnico e il suo staff. All’allenamento collegiale in Umbria sono state convocate Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Beatrice Dalla Vecchia, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Michela Landi, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Lucia Stefanello, Benedetta Taricco, Irene Vecchi, Maddalena Vestidello e Mariella Viale. Nello staff con il ct Tarantino lavoreranno i tecnici Benedetto Buenza, Alessandro Di Agostino, Andrea Terenzio e Nicola Zanotti, insieme ai preparatori atletici Valentina Cipriani e Giuseppe Di Bonito. A supporto delle azzurre ci saranno anche il medico Riccardo Capitani, i fisioterapisti Andrea Giannattasio, Felice Picariello e Stefano Vandini e il tecnico delle armi Pasquale Santacroce. Alle Olimpiadi di Tokyo la squadra azzurra di sciabola femminile è arrivata quarta perdendo rima la semifinale con la Francia e poi la finale oer il bronzo contro la Corea del Sud per 45-42.

Per l'Umbria un importante segnale di ritorno alla normalità non solo rispetto al Covid, ma anche dopo il terremoto del 2016 visto che più volte la scherma azzurra ha scelto la Valnerina come sede dei ritiri della varie nazionali. Un ritorno alla normalità, ma anche uno spot sul fronte del turismo sportivo che nel corso degli anni proprio in Valnerina ha avuto un peso importante per il comparto alberghiero.