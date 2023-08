Cascia diventa “Itaca”, il festival del turismo responsabile in scena fino a domenica

CASCIA - La città è pronta per ospitare la quindicesima edizione nazionale di Itaca, il festival del turismo responsabile, in scena da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre. La tappa umbra dell'evento è organizzata

dall'arcidiocesi Spoleto Norcia con un progetto del Parco culturale ecclesiale Terre di Pietra e d'Acqua ed è inserita nel cartellone Estate a Cascia.

«Un progetto incentrato sul tema del turismo lento e della “Laudato Sì” con il fine di fare germogliare nuovi modi di vivere e raccontare l'identità sia religiosa che culturale, mettendo al centro la persona che arriva e la comunità che accoglie». Il festival si sviluppa, dunque, in cinque giornate ed altrettanti eventi tra scoperte, incontri e racconti.

Si inizia mercoledì 30 agosto con un viaggio nell'Alta Sabina che prevede un'attività di archeotrekking in ascolto di una sacralità legata alla terra e ai culti femminili primitivi, con l'archeologa Francesca Diosono.

Giovedì 31 agosto si prosegue con Una storia di poesia, in Piazza Garibaldi alle 21, con Franco Arminio e il suo Sacro minore. Un tuffo nel mondo di Rità in programma venerdì primo settembre alle 18 a Roccaporena. L'evento propone un ritratto inedito non solo della santa, ma di un modo di vivere il sacro, con Lucetta Scaraffia, con un intervento dell'artista Alice Schivardi. Sabato 2 settembre sarà la volta di “Il bello, il sano, il buono”, alle 9.30 all'agriturismo Baldassarri. Il festival si chiude domenica 3 settembre con “Ad fines”: con partenza alle 9.30, i partecipanti potranno camminare in dialogo con la storia e la natura sul sentiero tra Mucciafora e Roccaporena, in ascolto degli abitanti e delle storie della transumanza.