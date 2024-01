Norcia, lieve scossa di terremoto

NORCIA Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata rilevata alle 9.26 di giovedì a Norcia. L'epicentro è stato localizzato a qualche chilometro dal capoluogo, verso Avendita, frazione del Comune di Cascia. La scossa, che l'Ingv indica a 10.2 chilometri di profondità, è stata avvertita dalla popolazione ma non ha destato alcuna preoccupazione. Del resto, in una zona sismica come Norcia e la Valnerina, ancora alle prese con le conseguenze del violento sisma 2016, scosse di magnitudo bassa, a volte neanche percepite dalla popolazione, sono molto frequenti.

