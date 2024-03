Cascia, giovane lupo ucciso: nei guai allevatore di polli

CASCIA Giovane lupo ucciso da un cappio metallico, nei guai un contadino di 60 anni. A scoprire la carcassa dell'animale, nei boschi di Cascia, sono stati i carabinieri forestali, nel corso di un controllo. Non lontano dal punto in cui è stato trovato l'animale morto, i militari hanno notato la presenza di un pollaio, che più volte in passato sarebbe stato oggetto di attacco da parte delle volpi. Al centro dei sospetti è finito l'allevatore, che ha subito manifestato segni di insofferenza alla vista dei carabinieri. L'uomo è stato deferito: l'ipotesi avanzata dagli inquirenti è che quel cappio metallico, che si è rivelato una trappola mortale per il lupo, sia stato messo proprio per difendere i polli e le galline da eventuali attacchi. Tutte questioni che dovranno essere accertate, visto che il 60enne respinge ogni accusa. Il laccio incriminato è stato posto sotto sequestro, mentre la carcassa dell’animale è stata trasferita nell’Istituto zooprofilattico Umbria-Marche per le analisi di rito.

