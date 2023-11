CASCIA - Dalle monache di clausura di Cascia un messaggio per la pace in Terra santa. «Il legame tra Santa Rita e la Terra Santa si rafforza e questo aumenta la responsabilità di pregare per la pace», così all'agenzia Ansa la priora del monastero di Santa Rita di Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis, spiegando l'incontro con padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, avvenuta nella mattinata di lunedì a Cascia.

«La nostra santa è una donna di pace e ho voluto regalare una reliquia a padre Ibrahim che potrà portarla in Terra santa, così Rita sarà presente anche lì in quella situazione di conflitto - ha aggiunto la monaca di clausura - alla pace - ha concluso suor Bernardinis - si arriva con l'aiuto di Dio, ma anche con l'impegno nostro a fare un passo indietro».