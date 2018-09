di Sergio Capotosti

Legge Severino, ore contate per la decadenza di un consigliere comunale di Terni di maggioranza. Il nome resta ancora celato dal riservo dell'istruttoria, ma l'iter è talmente avanti che già si fa il nome della collega che lo sostituirà in Consiglio, pare si tratti di un medico. La svolta questa mattina al termine di un incontro che il prefetto di Terni, Paolo De Biagi, ha avuto con il presidente del Consiglio comunale, Francesco Ferranti, messo al corrente, quest'ultimo, degli sviluppi dell'istruttoria avviata dalla Procura, e non dal Comune di Terni.



Dalle indiscrezioni che nei giorni scorsi aveva raccolto Il Messaggero i nomi in bilico erano due. Sempre per effetto della Severino, che prevede la decadenza dalle cariche politiche in caso di condanna in primo grado per alcuni tipi di reati, i consiglieri finiti nella black list risultavano essere due. Ieri mattina, però, il quadro si è delineato in maniera più netta.



Seguono aggiornamenti

