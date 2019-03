RIETI - Non si ferma l'iter sugli accertamenti per la compatibilità dei consiglieri interessati nella vicenda delle indennità gonfiate.

L'iter avviato prosegue, nonostante il suggerimento della prefetta Reggiani per una sospensione.

Critiche dai gruppi di centrosinistra.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 21 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA