Bonus mamme, si avrà senza reddito. Escluse le colf. Come fare domanda (e quando può decadere)

Il bonus mamme, il contributo fino a 3mila euro lordi (circa 1780 netti in un anno) per le donne lavoratrici con almeno due figli, sta per arrivare in busta paga. Precisamente arriverà con il cedolino di febbraio. Ma l'aiuto potrebbe anche decadere, in alcuni casi. Bisogna infatti fare attenzione ai requisiti e al mantenimento degli stessi per continuare a usufruire dello sconto. Non sempre, però, quando cambiano le condizioni della donna, l'aiuto viene meno. C'è poi da sottolineare che il bonus deve essere richiesto al proprio datore di lavoro. Non è una vera e propria domanda, ma il bonus non è nemmeno erogato automaticamente. Vediamo allora nel dettaglio come si ottiene il contributo e quando può decadere.

Bonus mamme in arrivo, fino a 1780 euro in busta paga: requisiti, come chiederlo e quando arriva