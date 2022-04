"Sacro InCanto" entra nell'Abbazia di San Nicolò a San Gemini

TERNI - La musica sacra arriva a San Gemini, nell'Abbazia di San Nicolò, grazie al festival "Sacro InCanto", organizzato dall'Associazione InCanto con il sostegno della Fondazione Carit. Appunatemtno domenica 10 aprile, alle ore 18, con Giovanna Marini, un mito della musica italiana, che da decenni va scoprendo, studiando e facendo conoscere al pubblico i tesori della musica tradizionale, che altrimenti sarebbero andati perduti. In vesrsione quartetto, ovvero con il "Nuovo Quartetto di Giovanna Marini" proporrà il concerto intitolato “Sulla strada dei pellegrini” , dedicato alle musiche popolari per la liturgia pasquale, tramandate oralmente di generazione in generazione. Oltre a Giovanna Marini si potranno apprezzare le voci di Flaviana Rossi, Patrizia Rotonda, Michele Manca.

Giovanna Marini è un’entusiasta ricercatrice e un’appassionata interprete delleantiche tradizioni musicali, da quelle collegate al sacro a quelle che rispecchiano le lotte sociali. Ha collaborato con i più bei nomi della cultura italiana degli ultimi decenni (basti citare Pasolini, Calvino, Dario Fo, Roberto Leydi, Gianni Bosio, Francesco De Gregori…). Dopo i due clamorosi spettacoli dei suoi esordi, “Bella Ciao” e “Ci ragiono e canto”, ha continua instancabilmente la sua attività di musicista, compositrice e autrice. Le sue interpretazioni, ora battagliere ora riflessive, sono sempre contagiosamente comunicative e costituiscono un’esperienza insostituibile e indimenticabile per ogni appassionato di musica. Si è dedicata con passione anche all’attività didattica sia alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma che in vari paesi europei e ha formato musicalmente centinaia di allievi e di nuovi talenti.