Martedì 26 Settembre 2023, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 09:51

GIOVE Ruba il bancoposta all'amico e preleva i soldi. Denunciato un diciottenne. Una vicenda che ha coinvolto due ragazzi residenti nella provincia di Terni. Tutto è cominciato dalla denuncia contro ignoti presentata da un venticinquenne che aveva appurato un ammanco di denaro sul proprio conto corrente. Centocinquanta euro, la cifra che si era volatilizzata, senza che il proprietario avesse personalmente effettuato pagamenti o prelievi. Per questo, il giovane si era rivolto ai carabinieri. Nel corso degli accertamenti, sono state visionate le telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale di Attigliano, dove risultava essere stato fatto il prelievo. Un video shock per il derubato, che guardando le immagini ha riconosciuto nel ladro l' "amico". Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, il diciottenne, mentre era in compagnia dell'amico, era riuscito in qualche modo a sottrargli la carta e il relativo pin. Non solo. Dopo il prelievo, era anche stato in grado di rimetterla al suo posto senza che il venticinquenne si accorgesse di nulla. Solo successivamente, il giovane si era reso conto che mancavano dei soldi ma senza pensare minimamente che il responsabile fosse una persona di cui si fidava. Per il diciottenne è scattata la denuncia alla competente autorità giudiziaria. Un caso analogo, sempre a Giove, si era verificato nel 2022. Protagoniste della vicenda un'anziana disabile e una sua "amica" settantatreenne, vedova e pensionata.



