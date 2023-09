Terni, anziani sempre più nella rete dei truffatori con l'Umbria in terza posizione nella classifica

TERNI - Quarantotto persone over 65 ogni centomila abitanti vittime di truffa.

Accade in Umbria, dove i dati 2022 del ministero dell’Interno fotografano una realtà che non può essere sottovalutata.

Numeri allarmanti non solo perché in deciso aumento ma anche perché sono in controtendenza con i dati totali delle truffe, in lieve calo rispetto all’anno precedente.

La nuova classifica in rapporto alla popolazione vede al primo posto il Lazio, con 66 raggiri ogni 100 mila anziani, l’Emilia Romagna con 50 casi e, al terzo posto, Umbria e Lombardia con 48 per centomila.

A Terni ormai da qualche anno gli investigatori sono impegnati in una vera e propria caccia ai truffatori senza scrupoli che si prendono gioco di persone fragili per mettersi in tasca cifre importanti. E’ in città che quattro anni fa i carabinieri misero a segno un duro colpo contro una banda che in Umbria aveva colpito 21 volte, con una predilezione per la provincia di Terni, nella quale si contava il 90 per cento degli episodi contestati.

Trecento le truffe messe a segno da sette uomini e una donna in giro per l’Italia, con 400mila euro d’incassi. Il colpo grosso a Roma, quando una novantenne consegnò alla banda, composta da tutti napoletani, denaro e preziosi per 30mila euro.

Nelle carte messe insieme dalla procura anche il dolore di un’anziana, che piangeva mentre veniva costretta a sfilarsi dal dito e a consegnare la sua fede nuziale e quella del marito defunto. Gli investigatori sottolinearono la violenza morale pesantissima usata nei confronti delle 300 vittime della banda del finto avvocato e dell’improbabile incidente capitato a un figlio o a un nipote. Una banda senza scrupoli che agiva con fredda crudeltà e che per mesi è riuscita a tenere sotto scacco gli anziani di nove regioni del centro sud.