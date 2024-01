Porchiano del Monte, puzza di gas per tutto il paese. Paura e allarme fra gli abitanti

AMELIA Una gran puzza di gas per tutto il paese. Allarme ieri pomeriggio, 15 gennaio, fra i residenti della frazione di Porchiano del Monte che immediatamente hanno convocato i tecnici della Vivigas per un intervento urgente.

Intanto, l'allarme si è diffuso anche online. Sulla pagina social del paese è stato tutto un rincorrersi si ipotesi, confronti e richieste di chiarimento a chi aveva già interpellato gli addetti ai lavori.

«A un certo punto ieri pomeriggio - racconta un residente - mia moglie mi ha chiamato. Era allarmata perchè sentiva un fortissimo odore di gas e aveva paura che ci fosse una perdita dall'impianto di casa. Abbiamo chiesto l'intervento dei tecnici».

Dalla verifica all'impianto però, tutto è risultato regolare.

«I tecnici - continua l'uomo - ci hanno spiegato che probabilmente è stato aggiunto troppo additivo nelle condutture che arrivano qui in zona. Quella miscela che serve proprio a dare un odore al metano (che allo stato naturale non ha ndr) e identificare eventuali perdite. In un paio di giorni dovrebbe svanire. e in effetti oggi va già molto meglio».