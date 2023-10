Amelia, Porchiano del Monte avrà una via dedicata a Gigi Proietti. Quella dove sorge la casa dei genitori

AMELIA Porchiano del Monte avrà una via intitolata a Gigi Proietti. A quasi tre anni dalla morte, avvenuta il 2 novembre 2020, c'è il via libera. A dare l'annuncio la sindaca di Amelia Laura Pernazza. «Finalmente - ha scritto - siamo riusciti a ottenere grazie al prefetto di Terni, Giovanni Bruno, l’autorizzazione a intitolare a Gigi Proietti l’attuale via del Belvedere dove si trova la sua casa».

Una notizia accolta con entusiasmo da tutta la comunità che fin dai giorni successivi alla morte dell'attore, aveva proposto di fare qualcosa per rendere onore all'uomo e all'amico, che dei luoghi delle sue origini non si era mai dimenticato. Un'idea appoggiata sia dalle istituzioni locali che dalla popolazione ma smontata dalla Deputazione di Storia Patria (sede di Perugia), che aveva espresso parere negativo. Ieri invece, la buona notizia. «Non abbiamo ancora una data fissata - precisa Pernazza - ma ci organizzeremo. Intanto però, abbiamo quella per intitolare l'attuale rotonda delle nazioni a don Pierino Gelmini. La cerimonia è prevista per il 20 gennaio, giorno del suo compleanno». Proprio nei giorni scorsi, l'idea di fare qualcosa a Porchiano in memoria di Proietti era tornata a tenere banco.

A dare l'input, la realizzazione di un murale a Graffignano dedicato all'attore, ad opera dell'artista attiglianese Daniele Del Sette. Un binomio, Gigi-Porchiano, che fa riaffiorare ricordi legati alla dimensione più intima della vita dell'attore. Lontana dalle luci della ribalta, intorno ad un tavolo, gustando "i ceci più buoni che ci siano", come scrisse in uno dei suoi libri. I più, per tirare fuori qualche aneddoto, devono scavare nella memoria più lontana, quella di quando erano ragazzini e Gigi, già promettente attore, durante le sue sortite al paese incantava tutti con spettacolini improvvisati. Della combriccola del "Molino" invece, quella che si riuniva in fretta e furia quando Gigi, durante una delle pause del suo infinito su e giù per l'Italia, chiamava per avvertire che sarebbe passato al paese, è rimasto solo Alberto Forti. Nei suoi ricordi, il profumo degli arrosti preparati nel grande camino accompagnato dalle risate di uomini completamenti diversi ma accomunati dall’amore per la propria terra. Dopo la morte, l'aura mitica che circonda "Giggi" non ha fatto che crescere. A maggio 2021, per un giorno aveva tenuto banco la notizia, poi smentita dalla famiglia, che le ceneri dell'attore fossero state trasferite nel cimitero di Porchiano dove riposano i genitori. Un ultimo appuntamento, il più duraturo, che nella visione romantica di tanti fra chi gli ha voluto bene, sarebbe stato il compimento di un ciclo.