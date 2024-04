Piediluco, si accendono i varchi senso unico all'interno del paese

A Piediluco da lunedì ritorna la zona a traffico limitato per cinque mesi con scadenza il 30 di settembre. Senso unico tutti i giorni, mentre nei pre-festivi Ztl dalle ore 14 fino alla 24 della domenica. Sarà anche attivato da quel giorno il varco elettronico posto all’entrata del paese. Chi non ha il permesso non potrà entrare, rischia la multa. Ma non è difficile per coloro che vengono nel paese del lago poter parcheggiare nei due ampi parcheggi posti all’entrata e all’uscita ad un centinaio di metri dal centro storico. In tutto un migliaio di posti sufficienti ad ospitare altrettante automobili. Per adesso il secondo varco elettronico installato a porta Reatina non sarà attivato «stiamo aspettando il parere del ministero. Comunque lo attiveremo quanto prima», chiarisce l’assessore comunale alla Mobilità Marco Iapadre. L'installazione della seconda telecamera è stata richiesta a gran voce dagli abitanti e turisti per scongiurare che gli automobilisti potessero aggirare la Ztl entrando da porta Reatina arrivando fino in paese causando incidenti. In passato nessuno controllava per questo motivo sarebbe statto richiesto con urgenza il secondo varco elettronico.

Per i residenti la cifra da pagare per il rilascio del permesso ammonta a 52 euro, per poi salire a quasi a cento se si tratta di una seconda casa. I permessi temporanei per tre mesi costano 50 euro più una marca da bollo da 16 euro e i diritti di segreteria di 20 euro che devono pagate tutti coloro che risiedono nella frazione. Per gli alberghi, le strutture ricettive ex alberghiere, gli affittacamere e le attività di ristorazione situati all’interno delle Ztl i permessi verranno intestati al datore di lavoro. Nell’ipotesi in cui un residente proprietario di un garage o posto auto privato rinunci allo stesso non avrà diritto alla sosta su strada. Insomma il permesso costa davvero caro e non soddisfa tutti. Malgrado la Ztl è in vigore dall'anno scorso, i residenti contestano il regolamento comunale per via del senso unico per ciclomotori e motocicli senza alcuna sorta di permesso questi mezzi sono autorizzati ad entrare nel paese anche con motociclette di grossa cilindrata. Rivisto dal regolamento anche per il trasporto merci all’interno del borgo.