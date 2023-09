Accorciatoia Colletraiano, stop al senso unico sperimentale: si torna indietro

Stop al senso unico su Accorciatoia Colletraiano, ad Alatri. Si pensa ad altri interventi. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri dalla giunta comunale dopo aver esaminato attentamente i dati raccolti in questo mese di sperimentazione. Ricordiamo, infatti, che i primi di agosto il comune aveva annunciato di voler raccogliere le istanze di alcuni cittadini residenti che lamentavano troppe problematiche legate alla strada che risulta molto stretta e viene utilizzata in massa dagli automobilisti per evitare il semaforo di Tecchiena. I problemi scaturiti da questa decisione, tuttavia, sembra siano stati maggiori dei benefici e, in vista della ripresa di settembre, il Comune da lunedì riaprirà con tutta probabilità la strada a doppio senso, rimandando a medio termine alcuni interventi che andranno a tentare di migliorare la circolazione nella zona che va da Tecchiena Castello al Semaforo di Tecchiena. Maggiori dettagli domani sull’edizione cartacea de Il Messaggero.