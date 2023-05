Terni. Senso unico di marcia non rispettato automobilista provoca incidente Coinvolte cinque auto

In occasione delle votazioni per le amministrative domenica 14 il varco elettronico a Piediluco è stato spento per permettere di arrivare fino al seggio che si trova nel distretto sanitario lungo la strada, ma è rimasto in funzione il senso unico di marcia che andava rispettato. Come denunciato decine di volte, in attesa della seconda telecamera a porta Reatina, pur essendoci i cartelli di divieto di accesso nessuno li rispetta. Così, come era prevedibile, in prossimità di piazza Orietto Bonanni si è verificato un incidente a catena che ha visto coinvolte cinque automobili a causa di un automobilista che viaggiava in senso contrario, complice pure la pioggia e la pavimentazione in lastricato molto sdrucciolevole. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo per permettere alla municipale di fare i dovuti rilevi. Non ci sono stati feriti gravi.