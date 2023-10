Viale Grecia a senso unico, per alcuni residenti è un'assurdità

Viale Grecia e viale Portogallo diventano a senso unico tra il malumore di una parte dei residenti di alcuni condomini che per raggiungere la loro abitazione devono fare il giro dell'isolato. La piccola rivoluzione alla viabilità cittadina, attuata con il presidio della polizia locale, è stata adottata dall'Amministrazione comunale di Frosinone per adeguare la carreggiata alla presenza delle piste ciclabili in costruzione, in un'ottica di riduzione dell'inquinamento atmosferico e della convivenza di tutti gli utenti della strada. Un servizio per le persone che invece di prendere la macchina si muovono in bicicletta. Le novità riguardano non soltanto il quartiere Selva Piana, anche la zona di De Matthaeis con l'inversione di marcia su via San Giuseppe e la possibilità di attraversare via Aldo Moro per dirigersi verso via Adige e via Tommaso Landolfi. Un esperimento mirato ad alleggerire il traffico in uno dei punti più critici di Frosinone quale è piazzale De Matthaeis.