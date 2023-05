Senso unico ignorato nonostante cartelli e newjersey, fioccano le multe tra Capoportiere e Rio Martino

I cartelli ci sono, i new jersey in plastica anche, eppure il senso unico al lido di Latina (attivo dal mese di settembre 2022) continua a essere inosservato da tanti automobilisti. La polizia locale ha deciso di effettuare controlli a tappeto: ormai quasi ogni giorno un'auto resta all'interno del tratto tra Capoportiere e Rio Martino "pizzicando" tutti gli automobilisti che imboccano la strada in senso vietato, entrando dal lato di Capoportiere. Fioccano le multe, decine i verbali già emessi negli ultimi giorni, da quando i controlli sono diventati più frequenti.

In verità, probabilmente per abitudine o scarsa attenzione, sono tanti gli automobilisti che cadono dalle nuvole, dicendo di non aver proprio notato il divieto di accesso su una strada che non è mai stata a senso unico.

«Non sapevo di questa novità - racconta uno dei tanti automobilisti pizzicati al Lido - purtroppo non mi sono accorto dei cartelli venendo da Capoportiere». Come lui, tanti altri hanno preso un verbale per essere di fatto entrati sul lungomare controsenso.

Ma perché è stato deciso di disporre il senso unico? La scelta risale alla fine del mese di settembre 2022, quando si verificarono dei cedimenti sulla strada, lato mare. Nello stesso periodo a Sabaudia si verificò un cedimento enorme che rese necessaria la chiusura totale della strada. A Latina andò meglio, ma comunque si verificarono alcuni piccoli cedimenti in 5 punti diversi della strada.

A quel punto il servizio Mobilità, dopo aver effettuato i sopralluoghi, dispose la «limitazione del traffico veicolare e della sosta lato mare, sul Lungomare, nel tratto compreso tra Rio Martino e Capoportiere, fino alla corretta messa in sicurezza del tratto interessato».

Ma mentre Sabaudia è intervenuta subito, riaprendo poi la strada, a Latina non è stato fatto nulla e il lungomare è ancora a senso unico. Il timore è che si arrivi all'inizio della stagione con il senso unico ancora attivo, il che rappresenterebbe un'ulteriore batosta per il turismo, dopo i gravi incendi che hanno colpito due chioschi su quel tratto di litorale.