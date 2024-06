Mercoledì 5 Giugno 2024, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 18:09

Le continue operazioni offensive della Russia lungo tutta la linea del fronte ucraino hanno messo Kiev in difficoltà in diverse aree chiave, ma secondo quanto riferito, i comandanti di Mosca stanno però tentando di far fronte al vantaggio ucraino sul fronte dei droni e guerra elettronica. L'Istituto per lo studio della guerra (Isw) ha osservato nel suo aggiornamento di martedì sera che un milblogger russo (un blog che diffonde informazioni, notizie e contenuti a favore dell'intervento militare russo in Ucraina), un ex istruttore dell'unità penale "Storm-Z" che postava su un canale chiamato “Filologo in agguato”, ha scritto su Telegram che l'uso dei droni, per molti mesi, è stato il «fattore principale» per il respingimento delle operazioni d'assalto russe da parte dell'Ucraina. Il milblogger ha lamentato il «vantaggio radicale dell'Ucraina non solo nel numero dei droni stessi, ma anche nel numero degli operatori», così come nelle «strutture organizzative dei droni», più avanzate delle forze di Kiev rispetto ai loro nemici russi.

«Il numero di droni e il numero di operatori insieme consentono al nemico di effettuare mosse tattiche efficaci: gestire un carosello di droni bombardieri per garantire una continua distruzione del fuoco; inviare droni ai gruppi d'assalto per schierarli più vicini alle nostre posizioni; identificare i frequenze operative delle nostre apparecchiature di guerra elettronica attraverso un colpo tattico, senza l'uso di apparecchiature di guerra elettronica» si legge nel post di Philologist. E ancora: il bilancio delle perdite di equipaggiamento militare è decisamente a favore del nemico, e in modo significativo. «Una parte molto significativa di queste nostre perdite è francamente ingiustificata ed eccessiva a causa della mancanza di un'adeguata protezione globale dai droni nemici».

LE ARMI

I grandi multicotteri bombardieri ucraini, conosciuti come Baba Yaga, stanno causando problemi particolari alle truppe di Mosca. Le piattaforme possono essere utilizzate per bombardare posizioni e trasportare droni Fpv e «si stanno rivelando un mezzo estremamente efficace per garantire la distruzione degli incendi ad alta precisione», si legge nel canale Molte di queste principali preoccupazioni sono state sollevate in un altro post sul canale russo Vault 8, favorevole alla guerra. Il dominio dei droni ucraini «fa schifo», ​​ha scritto il canale, riferendosi alle recenti esperienze russe sul fronte di Avdiivka nella regione orientale di Donetsk. I gruppi d’assalto ucraini, continuava il post, hanno da tre a quattro volte più droni Fpv rispetto ai loro avversari russi, mentre le unità meccanizzate di Kiev hanno da sei a dieci volte più droni Fpv rispetto a formazioni russe comparabili.

«Il risultato sono dozzine di carri armati e veicoli da combattimento di fanteria, corazzati Mtlb, messi fuori combattimento e distrutti vicino ad Avdiivka e il fallimento del piano originale di sfondare il fronte e creare un grande calderone», ha scritto Vault 8.

Isw (Institute study of war) ha scritto nel suo aggiornamento di martedì che l’uso massiccio dei droni continuerà ad alimentare la costante corsa tecnologica in prima linea. «Mentre le forze ucraine si adattano e integrano meglio le nuove tecnologie nelle loro forze, le forze russe probabilmente si sentiranno sotto pressione a fare lo stesso per mantenere la parità tecnologica e tattica sul campo di battaglia» ha detto il think tank. «Questa corsa alla difesa offensiva e al potenziamento delle capacità è fondamentale per lo sviluppo dei mezzi di combattimento in una guerra contemporanea».