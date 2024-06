Mercoledì 5 Giugno 2024, 09:31

ORVIETO - Un’assenza da casa lunga quattro mesi per via della trasferta di lavoro all’estero.

E un rientro a dir poco amaro, con l’imprenditore orvietano che si rende conto che la sua cassaforte è stata completamente svuotata dei gioielli griffati che conteneva. Una sparizione del valore di 70mila euro. Un giallo su cui hanno lavorato a ritmo serrato gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto.

Dopo delicatissime indagini i poliziotti sono riusciti a incastrare un amico dell’imprenditore, anche lui orvietano.

L’uomo aveva già piazzato la collezione di preziosi dell’amico imprenditore in un compro oro, negozio dove la polizia è riuscita a recuperare l’intera refurtiva.

Per il presunto autore del grosso furto è scattata la denuncia ma le indagini sono ancora in corso. Gli investigatori ora vanno a caccia di complici che possano aver favorito le gesta dell’orvietano, che avrebbe approfittato della fiducia accordatagli dall’amico partito a lungo per lavoro.

La vicenda inizia con la trasferta dell’imprenditore in un paese estero. E’ il mese di gennaio e il lavoro lo terrà fuori città per qualche mese.

L’uomo è abbastanza tranquillo anche perché c’è qualche amico fidato che ha le chiavi di casa e che ogni tanto va a controllare che nell’appartamento sia tutto a posto.

Al rientro però una la brutta sorpresa. La cassaforte è aperta e dentro non c’è più nulla. Conteneva un’importante collezione di preziosi del valore di 70mila euro ma è tutto sparito.

L‘uomo si rivolge subito al commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto e denuncia l’accaduto.

La squadra anticrimine si mette alla ricerca dei gioielli iniziando una serie di accertamenti finalizzati alla soluzione del caso che inizialmente, alla luce dei pochissimi elementi a disposizione degli investigatori, sembra di difficile lettura. Il lungo lasso di tempo dell’assenza del proprietario dall’abitazione non consente di dare una precisa collocazione temporale al furto.

Gli investigatori attivano le fonti confidenziali per capire se sul mercato clandestino qualcuno avesse offerto un ingente quantitativo di gioielli ma il tentativo non ha riscontri positivi. A questo punto, partendo dalla dettagliata descrizione dei preziosi rubati che è stata fornita dalla vittima del furto i poliziotti vanno a bussare ai numerosi negozi “compro oro” sparsi in tutta la regione. In uno di questi la soluzione del giallo. Nelle cassette di sicurezza del negozio c’è l’intera collezione di preziosi sparita dalla villa dell’imprenditore e per fortuna non è stato venduto un solo pezzo. La polizia recupera il bottino, lo restituisce al proprietario e denuncia l’autore del furto.

E’ un amico della vittima e aveva la possibilità di entrare nell’appartamento senza difficoltà.

Avendo molto tempo a disposizione è riuscito a prendere un pezzo alla volta e a svuotare completamente la cassaforte senza dare nell’occhio. Il giallo è risolto e ora il fascicolo d’indagine è al vaglio della procura ternana.