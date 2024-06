Mercoledì 5 Giugno 2024, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 19:28

TERNI -“L’attività operativa dell’arma, davanti ad un trend generale stabile dei reati, fa registrare una sempre pronta e immediata risposta ai fatti più gravi che hanno riguardato la provincia. E' nell'interesse della collettività la direzione cui si rivolge la sinergica azione delle forze dell’ordine, sapientemente coordinata dal Prefetto per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e dai procuratori di Terni e per i minorenni di Perugia, con i loro sostituti, per quanto attiene la polizia giudiziaria, costituendo punto certo di riferimento per la cittadinanza".

Il comandante provinciale colonnnello Antonio De Rosa celebra i 210 anni della fondazione dell'arma in piazza Tacito, alla presenza delle massime autorità cittadine.

Ci soni anche il neo questore, Luigi Mangino, e il neo procuratore capo, Andrea Claudiani, al suo primo giorno alla guida degli uffici di palazzo Gazzoli.

La giornata è iniziata all’interno del comando di via Radice quando il comandante provinciale ed il presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri hanno reso gli onori alla memoria dei caduti dell’arma con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide che commemora l’assassinio del carabiniere Raoul Angelini, cui è intitolata la caserma.

Anche quest’anno la ricorrenza è stata l’occasione per dare valore all’impegno che quotidianamente i carabinieri della provincia, con compostezza e determinazione, profondono al servizio della popolazione.

"I comandanti di stazione, con i carabinieri affidati loro, giornalmente, anche nel più piccolo centro della provincia, rispondono, in ogni condizione, anche la più difficile, alle più diverse esigenze della comunità, svolgendo costantemente, in modo discreto e concreto, non solo le attività di sicurezza e di indagine ma quell’opera di rassicurazione, di dialogo, di consiglio e di sostegno che non si quantificano, di cui non si parlerà mai, ma i cui positivi riscontri ci gratificano e spingono a fare sempre meglio, rendendoci fieri di essere parte integrante del tessuto cittadino al servizio dello stesso" dice il colonnello De Rosa. Che rivolge ai suoi un sentito grazie per “la determinazione, l’impegno e lo spirito di sacrificio nel servire la collettività”.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i militari che si sono distinti in attività di servizio:

Encomio al tenente Carlo Sivoccia, ai luogotenenti Andrea Di Matteo e Riccardo Ranucci, all'appuntato Rino Ciferri al primo comandante del Norm e agli altri effettivi all’aliquota operativa della compagnia di Orvieto, per l'indagine che ha permesso di smantellare un gruppo di spacciatori con nove denunce e due arresti.

Encomio al tenente Alessandro Gianforte, ai luogotenenti Alessandro Lumia e Luca Valeriani, ai marescialli Gabriele Stroppa, Fabrizio Savinelli eTommaso Panetti, ai brigadieri Francesco De Angelis Marrocco, Francesco Cercola e Marco Bruschini, al carabiniere Giordana Fiore e al luogotenente ora in congedo Claudio Lucantoni, effettivi al nucleo investigativo, alla sezione operativa di Terni ed alla atazione di Terni. Intervenuti a seguito dell’omicidio di un cittadino tunisino a Borgo Bovio dopo una violenta aggressione a mani nude, individuarono e misero le manette ai polsi del responsabile del delitto.

Encomio al tenente Carlo Sivoccia, ai luogotenenti Andrea Di Matteo e Riccardo Ranucci, agli appuntati Rino Ciferri e Ferdinando Riccioni, al primo comandante del Norm e gli altri effettivi all’aliquota operativa della compagnia di Orvieto, per la complessa attività d’indagine che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale responsabile di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, che si è conclusa con otto denunce e tre arresti.

Encomio all'appuntato Andrea Calzola e al carabiniere Ugo Ascione, addetti alla stazione carabinieri di Terni, per aver sventato il suicidio di un uomo che minacciava di gettarsi da un ponte a San Gemini.

Encomio al luogotenente Fabio Iucci, comandante della stazione carabinieri di San Gemini, che, libero dal servizio, è riuscito ad individuare e arrestare un giovane per una truffa consumata ai danni di una anziana donna ternana, recuperando l’intera refurtiva.

Encomio al tenente Carlo Sivoccia, ai luogotenenti Andrea Di Matteo e Riccardo Ranucci, agli appuntati Rino Ciferri, Ferdinando Riccioni, Franco Scopigno, Francesco Casalino e Daniele Fiocco per aver disarticolare un sodalizio criminale responsabile di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, con sei arresti e il sequestro di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Elogio al brigadiere Nico Rosa, effettivo al nucleo informativo, per aver assolto i propri delicati compiti con costante e straordinaria dedizione ed elevata competenza, distinguendosi per il lodevole comportamento e per l’elevato rendimento.