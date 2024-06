L'Ucraina attacca in Russia con armi della Nato, come risponderà Putin? Ecco cosa può succedere

«I russi hanno paura quanto noi dell'escalation, per questo i timori occidentali non si sono dimostrati corretti negli ultimi anni». L'analisi è di Nicolò Fasola, docente di Relazioni internazionali all'Università di Bologna e autore di un libro sulla strategia russa nella guerra in Ucraina. È tra gli esperti intervistati da Newsweek su un tema cruciale: dopo il via libera all'Ucraina dei Paesi Occidentali all'uso anche in territorio russo della armi fornite, come risponderà Putin? La spinta nell'area di Kharkiv dell'esercito di Mosca si è ridotta proprio per la possibilità concessa all' Ucraina di difendersi colpendo le basi militari dalle quali, in territorio russo, partivano gli attacchi. Ma come reagirà Putin? Considererà questa mossa delle potenze Nato come superamento di una linea rossa?

