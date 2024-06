L’Arma dei Carabinieri compie 210 anni, cerimonia alla Villa Comunale. Consegnati encomi e una medaglia d’argento, i nomi dei militari insigniti.

Si è svolta alla Villa Comunale di Frosinone l’annuale celebrazione per la Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno ha compiuto 210 anni. Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato le massime autorità istituzionali, militari, civili e religiose del territorio, sindaci e organizzazioni il comandante provinciale il colonnello Gabriele Mattioli, ha ricordato il ruolo svolto dall’Arma definita “sentinella a tutela della legalità e dei valori fondanti della Nazione”. Schierato un reparto di formazione composto da: un plotone di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale; un plotone di Comandanti di Stazione; un plotone misto composto rispettivamente da una squadra di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in uniforme operativa per Tenenze e Stazioni; una squadra in servizio presso le Aliquote Radiomobili; una squadra in tenuta anti sommossa da Ordine Pubblico; una squadra in servizio presso l’organizzazione di Polizia Militare; una squadra di Carabinieri Forestali. Una mostra storica e artistica di Daniela Nardelli, hanno fatto da cornice all’evento durante il quale sono state consegnate le ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti.

Medaglia di argento al Merito civile rilasciata dal Presidente della Repubblica e consegnata dal Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, all’Appuntato scelto qualifica speciale Lucio Russocaronte in servizio presso la Stazione Carabinieri di Ceprano perché “con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, insieme ad un commilitone, non esitava ad intervenire in una fabbrica di fuochi pirotecnici interessata da una violenta esplosione, riuscendo a raggiungere e ad estrarre dalle macerie una persona, successivamente deceduta a causa delle gravi ustioni riportate, chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. Veroli 18 maggio 2000”.

Encomio Semplice del comandante di legione consegnato dal Presidente della provincia di Frosinone consegnato dal Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano al Capitano Leonardo Rosano comandante della Compagnia di Alatri perché “Comandante di nucleo investigativo di Comando provinciale, dando prova di elevate capacità professionali, non comune acume investigativo e spiccato senso del dovere, forniva imprescindibile supporto alla direzione delle indagini, partecipando in prima persona alla complessa e prolungata attività investigativa, che portava alla disarticolazione di una pericolosa associazione criminale dedita al traffico e al commercio di sostanze stupefacenti. L’operazione che si concludeva con l’esecuzione di una misura di custodia cautelare a carico di 18 persone e il sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina, suscitava unanimi consensi nell’opinione pubblica e il plauso delle autorità con positivi riflessi sul prestigio dell’Arma. Province di Campobasso e Foggia dal giugno 2020 al marzo 2021".

Encomio semplice del Comandante di Legione consegnato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone Dottor. Vittorio Misiti al Luogotenente Carica Speciale Antonio Crescenzo, al Maresciallo Maggiore Dario Poggiani e al Maresciallo Capo Federico Roma, tutti effettivi al Nucleo Operativo della Compagnia di Anagni perché “Addetti ad aliquota operativa di Compagnia, dando prova di spiccata capacità professionale, notevole acume investigativo e lodevole dedizione, fornivano determinante contributo a complessa attività investigativa che consentiva di identificare gli autori di una rapina ai danni di un ufficio postale, scongiurando il compimento di un ulteriore azione delittuosa.

L’operazione che si concludeva con l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone e il deferimento in stato di libertà di un complice, riscuoteva il plauso della popolazione, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Provincia di Frosinone, gennaio-marzo 2023”.

Encomio Semplice del Comandante di Legione consegnato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino dottor Flavio Ricci al Luogotenente Carica Speciale Tiziano Sbardella, Comandante della Stazione Carabinieri di Arpino perché “Comandante di Stazione distaccata, avvedutosi della presenza di due individui sospetti aggirarsi tra i cortili di alcune abitazioni, dando prova di esemplare prontezza operativa, spiccata professionalità e ferma determinazione, ancorché libero dal servizio non esitava ad inseguirli, bloccandoli subito dopo che questi avevano perpetrato un furto all’interno di un appartamento. L’azione, che si concludeva con l’arresto dei pervenuti e il recupero della refurtiva oltre al sequestro di arnesi atti allo scasso, riscuoteva il plauso della popolazione, concorrendo così ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Sora, 17 marzo 2023”.

Encomio Semplice del Comandante di Legione consegnato dal sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli al Vice Brigadiere Giovanni Martini e all’Appuntato Scelto Giuseppe Palumbo, addetti alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Frosinone perché “Addetti a Sezione Radiomobile, avvedutisi della presenza di una persona riversa a tera priva di sensi a causa di un improvviso malore, dando prova di generoso altruismo, ferma determinazione ed esemplare prontezza operativa praticavano complessa tecnica di primo soccorso che consentiva alla vittima di riprendere la normale respirazione, scongiurando così ulteriori e ben più gravi conseguenze. Frosinone, 19 luglio 2023”.

Encomio Semplice del Comandante di Legione consegnato dal Questore di Frosinone Domenico Condello al Luogotenente Domenico Serpico, al Marescialo Ordinario Francesco Manganelli, al Vice Brigadiere Giuseppe Daniello e all’Appuntato Scelto Daniele Gramignano rispettivamente comandante e addetti alla Stazione Carabinieri di Fiuggi perché “Comandante e addetti a Stazione distaccata, dando prova di elevata professionalità, notevole acume investigativo e lodevole dedizione, conducevano complessa attività di indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, che si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento cautelare nei confronti dei tre soggetti nonché con l’arresto in flagranza di reato di di una persona e il deferimento in stato di libertà di ulteriore individuo oltre al sequestro di sostanza stupefacente e denaro contante, forniva una concreta risposta ad un fenomeno particolarmente sentito dalla popolazione contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Fiuggi, aprile-settembre 2023”.