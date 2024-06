Mercoledì 5 Giugno 2024, 15:37

TERNI - Controlli straordinari della polizia in centro e in periferia per prevenire e contrastare i reati con un focus sullo spaccio di droga.

L'attività è stata disposta dal questore, Luigi Mangino, e ha riguardato grossa fetta della città: viale Brin, via Campriani, una vasta area di Borgo Bovio, il parco Ciaurro, i giardini della Passeggiata, via Martiri della Libertà e la stazione ferroviaria.

Nei servizi sono state impiegate, oltre al reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, varie articolazioni della questura: la squadra volante, la divisione polizia amministrativa e due unità cinofile di Firenze con i cani poliziotto Omah e Fire.

Sono stati i cani dal fiuto infallibile a individuare un giovane italiano che è sceso dal treno proveniente da Roma ed è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, motivo per il quale è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Un rumeno residente a Orte è stato denunciato per aver violato la misura del divieto di ritorno nel Comune di Terni.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici passati al setaccio dalla divisione amministrativa sono stati sette. Rilevate delle anomalie solo in uno di questi e ora sono in corso le necessarie verifiche. "Il controllo - sottolineano dalla questura - è stata l’occasione per incontrare e parlare con i commercianti e sensibilizzarli sul rispetto delle norme".

I controlli straordinari verranno ripetuti dalla polizia anche nelle prossime settimane con l'obiettivo di garantire un’azione sistematica di prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa e in particolare dello spaccio di droga.